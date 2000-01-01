Тарабрин Иван Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарабрин Иван Афанасьевич

Тарабрин Иван Афанасьевич

avatar

Место рождения

Кокчетовская обл., Рузаевский р-н, Октябрьский с/с, с. Бориславка

Дата рождения

Около 1917

Дата смерти

Около 1974

Пол

Мужской

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917

Отец: Тарабарин Афанасий Антониев

Мать: Тарабрина Прасковья Никитовна

Кокчетовская обл., Рузаевский р-н, Октябрьский с/с, с. Бориславка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1974
Беларусь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close