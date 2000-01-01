Тарабрин Иван Афанасьевич
Место рожденияКокчетовская обл., Рузаевский р-н, Октябрьский с/с, с. Бориславка
Дата рожденияОколо 1917
Дата смертиОколо 1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
Кокчетовская обл., Рузаевский р-н, Октябрьский с/с, с. Бориславка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1974
Беларусь