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Тарабрин Семен
Тарабрин Семен
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1984
Пол
Мужской
Отец
Тарабрин Василий Афанасьевич
Около 1905 г.р.
Мать
(Родина) Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Тарабрин Василий Афанасьевич
Мать:
Мария
Смерть
1984
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