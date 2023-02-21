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Тарабрин Николай
Тарабрин Николай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
С 1920
Дата смерти
1984
Пол
Мужской
Отец
Тарабрин Василий Афанасьевич
Около 1905 г.р.
Мать
(Родина) Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1920
Отец:
Тарабрин Василий Афанасьевич
Мать:
Мария
Смерть
1984
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