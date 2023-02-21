Тарабрин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарабрин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1920

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1920

Отец: Тарабрин Василий Афанасьевич

Мать: Мария

Смерть
1984
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