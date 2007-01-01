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(Тарабрина) Галина Петровна

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Место рождения

Щучинск, Казахстан

Дата рождения

22.09.1937

Дата смерти

01.01.2007

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1937

Отец: Тарабрин Петр Афанасьевич

Мать: Зоя Ивановна

Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
20.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Николай Федорович

Смерть
01.01.2007
Щучинск, Казахстан
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