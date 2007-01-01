(Тарабрина) Галина Петровна
Место рожденияЩучинск, Казахстан
Дата рождения22.09.1937
Дата смерти01.01.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1937
Отец: Тарабрин Петр Афанасьевич
Мать: Зоя Ивановна
Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
20.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриев Николай Федорович
Смерть
01.01.2007
Щучинск, Казахстан