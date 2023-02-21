Пономарев (Васильева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев (Васильева) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1905

Дата смерти

Около 1980

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1905

Отец: Васильев Иоанн Ильин

Мать: Васильев Параскева Феодорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Пономарев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Владимир

Отец ребёнка: Пономарев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Борис

Отец ребёнка: Пономарев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Иван

Смерть
Около 1980
Акколь, Казахстан
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