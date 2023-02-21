Пономарев (Васильева) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1905
Дата смертиОколо 1980
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1905
Отец: Васильев Иоанн Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Пономарев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Владимир
Отец ребёнка: Пономарев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Борис
Отец ребёнка: Пономарев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пономарев Иван
Смерть
Около 1980
Акколь, Казахстан