Васильев Илья Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Илья Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Васильев Макар Ильин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Васильев Федор Ильин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Васильев Илья Ильин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Иоанн Ильин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1917
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