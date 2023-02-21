Васильев Федор Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Васильев Илья Макарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 12.08.1901
Дочь: Иулиания
Мать ребёнка: Васильева Параскева Яковлева
Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: ?
Мать ребёнка: Васильева Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: ?
Мать ребёнка: Васильева Параскева Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно