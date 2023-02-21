Васильев Федор Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Федор Ильин

Васильев Федор Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1878 г.р.

Дети

Около 1901 г.р.
Около 1904 г.р.
Около 1910 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Васильев Илья Макарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 12.08.1901

Дочь: Иулиания

Мать ребёнка: Васильева Параскева Яковлева

Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: ?

Мать ребёнка: Васильева Параскева Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: ?

Мать ребёнка: Васильева Параскева Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Параскева Яковлева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close