Васильева Параскева Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смерти19.11.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 12.08.1901
Дочь: Иулиания
Отец ребёнка: Васильев Федор Ильин
Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: ?
Отец ребёнка: Васильев Федор Ильин
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: ?
Отец ребёнка: Васильев Федор Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Федор Ильин
Смерть
19.11.1907
Причина смерти: От родов