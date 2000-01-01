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Васильева Параскева Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

19.11.1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1873 г.р.

Дети

Около 1901 г.р.
Около 1904 г.р.
Около 1910 г.р.

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ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 12.08.1901

Дочь: Иулиания

Отец ребёнка: Васильев Федор Ильин

Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: ?

Отец ребёнка: Васильев Федор Ильин

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: ?

Отец ребёнка: Васильев Федор Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Федор Ильин

Смерть
19.11.1907
Причина смерти: От родов
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