Васильев Макар Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Васильев Илья Макарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: ?
Мать ребёнка: Мария Иоаннова
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: ?
Мать ребёнка: Мария Иоаннова
Рождение ребёнка
Около 01.01.1907
Дочь: Апполинария
Мать ребёнка: Мария Иоаннова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Иоаннова
Смерть
Неизвестно