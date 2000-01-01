Васильев Макар Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Макар Ильин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1901 г.р.
Около 1905 г.р.
Около 1907 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Васильев Илья Макарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: ?

Мать ребёнка: Мария Иоаннова

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: ?

Мать ребёнка: Мария Иоаннова

Рождение ребёнка
Около 01.01.1907

Дочь: Апполинария

Мать ребёнка: Мария Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Иоаннова

Смерть
Неизвестно
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