Мария Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: ?
Отец ребёнка: Васильев Макар Ильин
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: ?
Отец ребёнка: Васильев Макар Ильин
Рождение ребёнка
Около 01.01.1907
Дочь: Апполинария
Отец ребёнка: Васильев Макар Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Макар Ильин
Смерть
Около 1864