Мария Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Иоаннова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1864 г.р.

Дети

Около 1901 г.р.
Около 1905 г.р.
Около 1907 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: ?

Отец ребёнка: Васильев Макар Ильин

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: ?

Отец ребёнка: Васильев Макар Ильин

Рождение ребёнка
Около 01.01.1907

Дочь: Апполинария

Отец ребёнка: Васильев Макар Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Макар Ильин

Смерть
Около 1864
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