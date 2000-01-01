Васильев Илья Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Илья Ильин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1877 г.р.

Дети

Около 1899 г.р.
Около 1902 г.р.
Около 1906 г.р.
Около 1909 г.р.
Около 1911 г.р.
Около 1911 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Васильев Илья Макарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Васильев ?

Мать ребёнка: Александра Антонова

Рождение ребёнка
Около 19.01.1902

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Александра Антонова

Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: ?

Мать ребёнка: Александра Антонова

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: ?

Мать ребёнка: Александра Антонова

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Васильев ?

Мать ребёнка: Александра Антонова

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: ?

Мать ребёнка: Александра Антонова

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Александра Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Антонова

Смерть
Неизвестно
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