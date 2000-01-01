Васильев Илья Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Васильев Илья Макарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Васильев ?
Мать ребёнка: Александра Антонова
Рождение ребёнка
Около 19.01.1902
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Александра Антонова
Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
Около 1906
Рождение ребёнка
Около 1909
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Васильев ?
Мать ребёнка: Александра Антонова
Рождение ребёнка
Около 1911
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Александра Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Антонова
Смерть
Неизвестно