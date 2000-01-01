Александра Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Васильев ?
Отец ребёнка: Васильев Илья Ильин
Рождение ребёнка
Около 19.01.1902
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Васильев Илья Ильин
Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
Около 1906
Рождение ребёнка
Около 1909
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Васильев ?
Отец ребёнка: Васильев Илья Ильин
Рождение ребёнка
Около 1911
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Васильев Илья Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Илья Ильин
Смерть
Неизвестно