Александра Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Антонова

Александра Антонова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1877 г.р.

Дети

Около 1899 г.р.
Около 1902 г.р.
Около 1906 г.р.
Около 1909 г.р.
Около 1911 г.р.
Около 1911 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Васильев ?

Отец ребёнка: Васильев Илья Ильин

Рождение ребёнка
Около 19.01.1902

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Васильев Илья Ильин

Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: ?

Отец ребёнка: Васильев Илья Ильин

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: ?

Отец ребёнка: Васильев Илья Ильин

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Васильев ?

Отец ребёнка: Васильев Илья Ильин

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: ?

Отец ребёнка: Васильев Илья Ильин

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Васильев Илья Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Илья Ильин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close