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Иванов Павел Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1844 и 1845 г.р.

Мать

Около 1847 г.р.

Жена

Около 1893 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Иванов Федор Никифорович

Мать: Василиса Никитина?

Рождение ребёнка
14.06.1913

Сын: Иванов Тихон

Мать ребёнка: София Харитонова

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мария

Мать ребёнка: София Харитонова

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Мария

Мать ребёнка: София Харитонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София Харитонова

Смерть
Неизвестно
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