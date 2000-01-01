Иванов Павел Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Иванов Федор Никифорович
Мать: Василиса Никитина?
Рождение ребёнка
14.06.1913
Сын: Иванов Тихон
Мать ребёнка: София Харитонова
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мария
Мать ребёнка: София Харитонова
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Мария
Мать ребёнка: София Харитонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София Харитонова
Смерть
Неизвестно