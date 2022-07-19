София Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Павел Федоров
Рождение ребёнка
14.06.1913
Сын: Иванов Тихон
Отец ребёнка: Иванов Павел Федоров
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Иванов) Мария
Отец ребёнка: Иванов Павел Федоров
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Иванов) Мария
Отец ребёнка: Иванов Павел Федоров
Смерть
Неизвестно