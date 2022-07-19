София Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София Харитонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Павел Федоров

Рождение ребёнка
14.06.1913

Сын: Иванов Тихон

Отец ребёнка: Иванов Павел Федоров

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Иванов) Мария

Отец ребёнка: Иванов Павел Федоров

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Иванов) Мария

Отец ребёнка: Иванов Павел Федоров

Смерть
Неизвестно

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