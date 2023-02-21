(Иванова) Иустиния Самсонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Иванов ?
Отец ребёнка: Иванов Василий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: ?
Отец ребёнка: Иванов Василий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Иванов ?
Отец ребёнка: Иванов Василий Федорович
Смерть
Неизвестно