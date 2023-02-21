(Иванова) Иустиния Самсонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Иустиния Самсонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1881 г.р.

Дети

Около 1901 г.р.
Около 1909 г.р.
Около 1913 г.р.

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ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1898

Муж: Иванов Василий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Иванов ?

Отец ребёнка: Иванов Василий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: ?

Отец ребёнка: Иванов Василий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Иванов ?

Отец ребёнка: Иванов Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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