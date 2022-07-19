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Прасковья Собакинной

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1803 г.р.
Между 1805 и 1809 г.р.
1808 г.р.

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ЯМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Осипов

Рождение ребёнка
Между 1805 и 1809

Сын: Никифор Иванов

Отец ребёнка: Иван Осипов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Иванов Матвей

Отец ребёнка: Иван Осипов

Смерть
Неизвестно

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