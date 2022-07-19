Прасковья Собакинной
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Осипов
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1809
Сын: Никифор Иванов
Отец ребёнка: Иван Осипов
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1808
Сын: Иванов Матвей
Отец ребёнка: Иван Осипов
Смерть
Неизвестно