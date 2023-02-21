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Иван Осипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

21.06.1810

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Осип Самсонов

Мать: Алена Самодуровки

Рождение ребёнка
1803

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Собакинной

Рождение ребёнка
Между 1805 и 1809

Сын: Никифор Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Собакинной

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Иванов Матвей

Мать ребёнка: Прасковья Собакинной

Смерть
21.06.1810
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