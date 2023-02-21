Иван Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти21.06.1810
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Осип Самсонов
Мать: Алена Самодуровки
Рождение ребёнка
1803
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Собакинной
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1809
Сын: Никифор Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Собакинной
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1808
Сын: Иванов Матвей
Мать ребёнка: Прасковья Собакинной
Смерть
21.06.1810