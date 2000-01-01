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Петр Иванович
Петр Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1803
Дата смерти
1823
Пол
Мужской
Отец
Иван Осипов
Около 1781 г.р.
Мать
Прасковья Собакинной
Около 1780 г.р.
Дети
Не указаны
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ЯМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец:
Иван Осипов
Мать:
Прасковья Собакинной
Смерть
1823
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