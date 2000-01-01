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Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Иван Осипов

Мать: Прасковья Собакинной

Смерть
1823
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