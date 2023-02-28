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Вшивцев Прокоп Прокопивич

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1746

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Вшивцев Прокоп Степанович

Мать: Вшивцева Анна Аксеновна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
26.02.1758 ст.

Жена: Вшивцева Наталия Васильева

МК 1735г (день свадьбы) ф. 237 оп. 75 д. 13 из Займища Арафаиловского от Василий Вшивцов
Рождение ребёнка
1763

Сын: Вшивцев Ерёма Прокопивич

Мать ребёнка: Вшивцева Наталия Васильева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1770 ст.

Дочь: Елена Прокопьевна

Мать ребёнка: Вшивцева Наталия Васильева

Бракосочетание
Между 1770 и 1779

Жена: Вшивцева Евдокия Тихоновна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Неонила Прокопьевна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Тихоновна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1777 ст.

Сын: Вшивцев Георгий Прокопивич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ирина Прокопьевна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Тихоновна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1779 ст.

Дочь: Анастасия Прокопьевна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Тихоновна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Прокопьевна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Тихоновна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Вшивцев Тарас Прокопивич

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Тихоновна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1798
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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