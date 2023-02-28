Вшивцев Прокоп Прокопивич
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Вшивцев Прокоп Степанович
Мать: Вшивцева Анна Аксеновна
Бракосочетание
26.02.1758 ст.
МК 1735г (день свадьбы) ф. 237 оп. 75 д. 13 из Займища Арафаиловского от Василий Вшивцов
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Вшивцева Наталия Васильева
Рождение ребёнка
29.05.1770 ст.
Дочь: Елена Прокопьевна
Мать ребёнка: Вшивцева Наталия Васильева
Бракосочетание
Между 1770 и 1779
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Неонила Прокопьевна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
26.05.1777 ст.
Сын: Вшивцев Георгий Прокопивич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ирина Прокопьевна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
29.09.1779 ст.
Дочь: Анастасия Прокопьевна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Прокопьевна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Тихоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1798