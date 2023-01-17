Вшивцева (Горбушина) Евдокия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Горбушина) Евдокия Тихоновна

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Место рождения

д. Шалаевская

Дата рождения

1760

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Горбушин Тихон

Мать: не указана

д. Шалаевская
Орловская округа, Спенцынинского оброчного стана
Бракосочетание
Между 1770 и 1779

Муж: Вшивцев Прокоп Прокопивич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Неонила Прокопьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Прокоп Прокопивич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ирина Прокопьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Прокоп Прокопивич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1779 ст.

Дочь: Анастасия Прокопьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Прокоп Прокопивич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Прокоп Прокопивич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Вшивцев Тарас Прокопивич

Отец ребёнка: Вшивцев Прокоп Прокопивич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1789
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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