Вшивцева (Горбушина) Евдокия Тихоновна
Место рожденияд. Шалаевская
Дата рождения1760
Дата смерти1789
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Горбушин Тихон
Мать: не указана
д. Шалаевская
Орловская округа, Спенцынинского оброчного стана
Бракосочетание
Между 1770 и 1779
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Неонила Прокопьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Прокоп Прокопивич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ирина Прокопьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Прокоп Прокопивич
Рождение ребёнка
29.09.1779 ст.
Дочь: Анастасия Прокопьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Прокоп Прокопивич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Прокоп Прокопивич
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Вшивцев Прокоп Прокопивич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1789