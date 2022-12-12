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Вшивцев Ерёма Прокопивич

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1763

Дата смерти

25.09.1835 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Вшивцев Прокоп Прокопивич

Мать: Вшивцева Наталия Васильева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1783

Сын: Вшивцев Филимон Ерёмович

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ильинична

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Доминика Ерёмовна

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ильинична

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Васса Ерёмовна

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ильинична

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марфа Ерёмовна

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ильинична

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1790

Сын: Вшивцев Прокоп Ерёмович

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ильинична

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Вшивцев Андрей Ерёмович

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ильинична

Рождение ребёнка
1792

Сын: Вшивцев Ефим Ерёмович

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ильинична

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мариана Ерёмовна

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ильинична

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Вшивцев Михаил Ерёмович

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ильинична

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Татьяна Ерёмовна

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Анна Ильинична

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
25.09.1835 ст.
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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