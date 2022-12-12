Вшивцев Ерёма Прокопивич
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти25.09.1835 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Доминика Ерёмовна
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Васса Ерёмовна
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марфа Ерёмовна
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мариана Ерёмовна
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Татьяна Ерёмовна
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Анна Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.09.1835 ст.