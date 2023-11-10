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Вшивцев Михаил Ерёмович

Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1866

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Вшивцев Ерёма Прокопивич

Мать: Вшивцева Анна Ильинична

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.02.1813 ст.

Жена: Вшивцева Ирина Васильевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1814 ст.

Дочь: Вшивцева Александра Михайловна

Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
08.08.1815 ст.

Сын: Вшивцев Панфил Михайлович

Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Васильевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Вшивцев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Васильевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1819

Сын: Вшивцев Яков Михайлович

Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Васильевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Васильевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1866
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