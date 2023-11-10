Вшивцев Михаил Ерёмович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Вшивцев Ерёма Прокопивич
Мать: Вшивцева Анна Ильинична
Бракосочетание
05.02.1813 ст.
Рождение ребёнка
01.04.1814 ст.
Дочь: Вшивцева Александра Михайловна
Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
08.08.1815 ст.
Сын: Вшивцев Панфил Михайлович
Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Вшивцев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
03.10.1819
Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1866