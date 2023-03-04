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Вшивцев Михаил Михайлович

Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1818

Дата смерти

26.04.1853 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Вшивцев Михаил Ерёмович

Мать: Вшивцева (Малых) Ирина Васильевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.11.1834 ст.

Жена: Вшивцева (Филимоннова) Екатерина Тимофеевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
1834г. МК Лубягино (свадьба) невеста Кстининской волости Красносельского прихода дер. Ермолинской. поручители по женеху Пасеговской волости дер. Иродиона Марфина крест. Фёдор Ефимов Вшивцев, Николай Е... Показать все
Смерть
26.04.1853 ст.
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

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