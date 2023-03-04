Вшивцев Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти26.04.1853 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1834 ст.
1834г. МК Лубягино (свадьба) невеста Кстининской волости Красносельского прихода дер. Ермолинской. поручители по женеху Пасеговской волости дер. Иродиона Марфина крест. Фёдор Ефимов Вшивцев, Николай Е... Показать все
Смерть
26.04.1853 ст.