Вшивцева (Филимоннова) Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Филимоннова) Екатерина Тимофеевна

Место рождения

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

До 1805 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Филимонов Тимофей Андреевич

Мать: не указана

Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Кстининская волость, Красносельский приход
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.11.1834 ст.

Муж: Вшивцев Михаил Михайлович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
1834г. МК Лубягино (свадьба) невеста Кстининской волости Красносельского прихода дер. Ермолинской. поручители по женеху Пасеговской волости дер. Иродиона Марфина крест. Фёдор Ефимов Вшивцев, Николай Е... Показать все
Смерть
После 1850

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