Вшивцева (Филимоннова) Екатерина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Филимонов Тимофей Андреевич
Мать: не указана
Кстининская волость, Красносельский приход
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1834 ст.
1834г. МК Лубягино (свадьба) невеста Кстининской волости Красносельского прихода дер. Ермолинской. поручители по женеху Пасеговской волости дер. Иродиона Марфина крест. Фёдор Ефимов Вшивцев, Николай Е... Показать все
Смерть
После 1850