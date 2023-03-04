Вшивцева (Гагаринова) Анна Ильинична
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Вшивцев Ерёма Прокопивич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Вшивцева) Доминика Ерёмовна
Отец ребёнка: Вшивцев Ерёма Прокопивич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Вшивцева) Васса Ерёмовна
Отец ребёнка: Вшивцев Ерёма Прокопивич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Вшивцева) Марфа Ерёмовна
Отец ребёнка: Вшивцев Ерёма Прокопивич
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Вшивцев Ерёма Прокопивич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Вшивцев Ерёма Прокопивич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Вшивцев Ерёма Прокопивич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Вшивцева) Мариана Ерёмовна
Отец ребёнка: Вшивцев Ерёма Прокопивич
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Вшивцев Ерёма Прокопивич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Вшивцева) Татьяна Ерёмовна
Отец ребёнка: Вшивцев Ерёма Прокопивич
Смерть
После 1816