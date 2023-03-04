Вшивцева (Гагаринова) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Гагаринова) Анна Ильинична

Место рождения

Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1760

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Гагаринов Илья Карпович

Мать: Гагаринова (Мамаева) Марья Прокопьева

Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Ерёма Прокопивич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1783

Сын: Вшивцев Филимон Ерёмович

Отец ребёнка: Вшивцев Ерёма Прокопивич

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Вшивцева) Доминика Ерёмовна

Отец ребёнка: Вшивцев Ерёма Прокопивич

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Вшивцева) Васса Ерёмовна

Отец ребёнка: Вшивцев Ерёма Прокопивич

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Вшивцева) Марфа Ерёмовна

Отец ребёнка: Вшивцев Ерёма Прокопивич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1790

Сын: Вшивцев Прокоп Ерёмович

Отец ребёнка: Вшивцев Ерёма Прокопивич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Вшивцев Андрей Ерёмович

Отец ребёнка: Вшивцев Ерёма Прокопивич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Вшивцев Ефим Ерёмович

Отец ребёнка: Вшивцев Ерёма Прокопивич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Вшивцева) Мариана Ерёмовна

Отец ребёнка: Вшивцев Ерёма Прокопивич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Вшивцев Михаил Ерёмович

Отец ребёнка: Вшивцев Ерёма Прокопивич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Вшивцева) Татьяна Ерёмовна

Отец ребёнка: Вшивцев Ерёма Прокопивич

Смерть
После 1816

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