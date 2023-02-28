Вшивцев Ефим Ерёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Ефим Ерёмович

Вшивцев Ефим Ерёмович

avatar

Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1792

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Вшивцев Ерёма Прокопивич

Мать: Вшивцева Анна Ильинична

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
26.01.1811 ст.

Жена: Вшивцева Софья Доримедонтовна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1812 ст.

Дочь: Ирина Ефимовна

Мать ребёнка: Вшивцева Софья Доримедонтовна

Рождение ребёнка
01.02.1816 ст.

Сын: Вшивцев Фёдор Ефимович

Мать ребёнка: Вшивцева Софья Доримедонтовна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Вшивцева Софья Доримедонтовна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1822

Сын: Вшивцев Максим Ефимович

Мать ребёнка: Вшивцева Софья Доримедонтовна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Орлова Васса Ефимовна

Мать ребёнка: Вшивцева Софья Доримедонтовна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1847
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close