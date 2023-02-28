Вшивцев Ефим Ерёмович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Вшивцев Ерёма Прокопивич
Мать: Вшивцева Анна Ильинична
Бракосочетание
26.01.1811 ст.
Рождение ребёнка
19.03.1812 ст.
Дочь: Ирина Ефимовна
Мать ребёнка: Вшивцева Софья Доримедонтовна
Рождение ребёнка
01.02.1816 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Софья Доримедонтовна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Вшивцева Софья Доримедонтовна
Рождение ребёнка
01.08.1822
Мать ребёнка: Вшивцева Софья Доримедонтовна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Орлова Васса Ефимовна
Мать ребёнка: Вшивцева Софья Доримедонтовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1847