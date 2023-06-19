Вшивцева (Исупова) Софья Доримедонтовна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти27.03.1857 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Исупов Доримедонт Иванович
Мать: Исупова Ирина Яковлева
Вязовский приход и тогоже правления.ю деревня Сморкаловской
Бракосочетание
26.01.1811 ст.
Рождение ребёнка
19.03.1812 ст.
Дочь: Ирина Ефимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Ерёмович
Рождение ребёнка
01.02.1816 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Ерёмович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Ерёмович
Рождение ребёнка
01.08.1822
Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Ерёмович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Орлова Васса Ефимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Ерёмович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.03.1857 ст.