Вшивцева (Исупова) Софья Доримедонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Исупова) Софья Доримедонтовна

Место рождения

Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

27.03.1857 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Исупов Доримедонт Иванович

Мать: Исупова Ирина Яковлева

Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Вязовский приход и тогоже правления.ю деревня Сморкаловской
Бракосочетание
26.01.1811 ст.

Муж: Вшивцев Ефим Ерёмович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1812 ст.

Дочь: Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Ерёмович

Рождение ребёнка
01.02.1816 ст.

Сын: Вшивцев Фёдор Ефимович

Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Ерёмович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Ерёмович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1822

Сын: Вшивцев Максим Ефимович

Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Ерёмович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Орлова Васса Ефимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Ерёмович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
27.03.1857 ст.