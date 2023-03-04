Исупов Доримедонт Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупов Доримедонт Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Исупов Иван Саватеев

Мать: Исупова (Салангина) Мавра Лукина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова (Кочкина) Марельяна Осипова

Место жительства
Неизвестно
Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Исупов Пётр Доремидонтович

Мать ребёнка: Исупова (Кочкина) Марельяна Осипова

Бракосочетание
12.02.1783 ст.

Жена: Исупова (Мосеева) Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Исупова) Пелагея Доримедонтовна

Мать ребёнка: Исупова (Мосеева) Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Исупова) Агафея Доримедонтовна

Мать ребёнка: Исупова (Мосеева) Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
1788

Сын: Исупов Корнило Доремидонтович

Мать ребёнка: Исупова (Мосеева) Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Исупов Иван Доремидонтович

Мать ребёнка: Исупова (Мосеева) Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Вшивцева (Исупова) Софья Доримедонтовна

Мать ребёнка: Исупова (Мосеева) Ирина Яковлева

Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Вязовский приход и тогоже правления.ю деревня Сморкаловской
Рождение ребёнка
1798

Сын: Исупов Прокоп Доремидонтович

Мать ребёнка: Исупова (Мосеева) Ирина Яковлева

Смерть
После 1834

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