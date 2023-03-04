Исупов Доримедонт Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Исупов Пётр Доремидонтович
Мать ребёнка: Исупова (Кочкина) Марельяна Осипова
Бракосочетание
12.02.1783 ст.
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Исупова) Пелагея Доримедонтовна
Мать ребёнка: Исупова (Мосеева) Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Исупова) Агафея Доримедонтовна
Мать ребёнка: Исупова (Мосеева) Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Исупов Корнило Доремидонтович
Мать ребёнка: Исупова (Мосеева) Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Исупов Иван Доремидонтович
Мать ребёнка: Исупова (Мосеева) Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Вшивцева (Исупова) Софья Доримедонтовна
Мать ребёнка: Исупова (Мосеева) Ирина Яковлева
Вязовский приход и тогоже правления.ю деревня Сморкаловской
Рождение ребёнка
1798
Сын: Исупов Прокоп Доремидонтович
Мать ребёнка: Исупова (Мосеева) Ирина Яковлева
Смерть
После 1834