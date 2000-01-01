Исупов Прокоп Доремидонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Исупов Доримедонт Иванович
Мать: Исупова Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Исупова Варвара
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Пелагея Прокопьевна
Мать ребёнка: Исупова Варвара
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Исупова Наталия
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Исупова Наталия
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ирина Прокопьевна
Мать ребёнка: Исупова Наталия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исупова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исупова Наталия
Смерть
После 1834