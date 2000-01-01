Исупов Прокоп Доремидонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсупов Прокоп Доремидонтович

Исупов Прокоп Доремидонтович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Исупов Доримедонт Иванович

Мать: Исупова Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
1815

Сын: Исупов Сергей Прокопивич

Мать ребёнка: Исупова Варвара

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Пелагея Прокопьевна

Мать ребёнка: Исупова Варвара

Рождение ребёнка
1824

Сын: Исупов Иван Прокопивич

Мать ребёнка: Исупова Наталия

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Исупова Наталия

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ирина Прокопьевна

Мать ребёнка: Исупова Наталия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Наталия

Смерть
После 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close