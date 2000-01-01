Исупов Корнило Доремидонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Исупов Доримедонт Иванович
Мать: Исупова Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Евдокия Корнилова
Мать ребёнка: Исупова Марфа
Рождение ребёнка
1818
Сын: Исупов Афонасий Корнилович
Мать ребёнка: Исупова Марфа
Рождение ребёнка
1833
Дочь: София Корнилова
Мать ребёнка: Исупова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исупова Марфа
Смерть
После 1834