Исупов Корнило Доремидонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупов Корнило Доремидонтович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Исупов Доримедонт Иванович

Мать: Исупова Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Евдокия Корнилова

Мать ребёнка: Исупова Марфа

Рождение ребёнка
1818

Сын: Исупов Афонасий Корнилович

Мать ребёнка: Исупова Марфа

Рождение ребёнка
1833

Дочь: София Корнилова

Мать ребёнка: Исупова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Марфа

Смерть
После 1834
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