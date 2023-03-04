Исупова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Евдокия Корнилова
Отец ребёнка: Исупов Корнило Доремидонтович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Исупов Афонасий Корнилович
Отец ребёнка: Исупов Корнило Доремидонтович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: София Корнилова
Отец ребёнка: Исупов Корнило Доремидонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834