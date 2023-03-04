Исупова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Евдокия Корнилова

Отец ребёнка: Исупов Корнило Доремидонтович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Исупов Афонасий Корнилович

Отец ребёнка: Исупов Корнило Доремидонтович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: София Корнилова

Отец ребёнка: Исупов Корнило Доремидонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Корнило Доремидонтович

Смерть
После 1834
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