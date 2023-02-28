Исупова (Мосеева) Ирина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова (Мосеева) Ирина Яковлева

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Место рождения

Боярщина, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1761

Дата смерти

01.10.1829

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Мосеев Яков Семенович

Мать: Мосеева Степанида Артемьева

Боярщина, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
12.02.1783 ст.

Муж: Исупов Доримедонт Иванович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Пелагея Доримедонтовна

Отец ребёнка: Исупов Доримедонт Иванович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Агафея Доримедонтовна

Отец ребёнка: Исупов Доримедонт Иванович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Исупов Корнило Доремидонтович

Отец ребёнка: Исупов Доримедонт Иванович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Исупов Иван Доремидонтович

Отец ребёнка: Исупов Доримедонт Иванович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Вшивцева Софья Доримедонтовна

Отец ребёнка: Исупов Доримедонт Иванович

Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Вязовский приход и тогоже правления.ю деревня Сморкаловской
Рождение ребёнка
1798

Сын: Исупов Прокоп Доремидонтович

Отец ребёнка: Исупов Доримедонт Иванович

Место жительства
Неизвестно
Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
01.10.1829
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