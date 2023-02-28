Исупова (Мосеева) Ирина Яковлева
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти01.10.1829
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Мосеев Яков Семенович
Бракосочетание
12.02.1783 ст.
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Пелагея Доримедонтовна
Отец ребёнка: Исупов Доримедонт Иванович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Агафея Доримедонтовна
Отец ребёнка: Исупов Доримедонт Иванович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Исупов Корнило Доремидонтович
Отец ребёнка: Исупов Доримедонт Иванович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Исупов Иван Доремидонтович
Отец ребёнка: Исупов Доримедонт Иванович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Вшивцева Софья Доримедонтовна
Отец ребёнка: Исупов Доримедонт Иванович
Вязовский приход и тогоже правления.ю деревня Сморкаловской
Рождение ребёнка
1798
Сын: Исупов Прокоп Доремидонтович
Отец ребёнка: Исупов Доримедонт Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.10.1829