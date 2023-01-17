Мосеева (Огородникова) Степанида Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосеева (Огородникова) Степанида Артемьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Огородников Артем Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Настасья Яковлева

Отец ребёнка: Мосеев Яков Семенович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Мосеев Конан Яковлевич

Отец ребёнка: Мосеев Яков Семенович

Боярщина, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Исупова Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Мосеев Яков Семенович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Мосеев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Мосеев Яков Семенович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Мосеев Трафим Яковлевич

Отец ребёнка: Мосеев Яков Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосеев Яков Семенович

Смерть
1783
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