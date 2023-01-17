Мосеева (Огородникова) Степанида Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1783
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Огородников Артем Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Настасья Яковлева
Отец ребёнка: Мосеев Яков Семенович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Мосеев Яков Семенович
Боярщина, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Исупова Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Мосеев Яков Семенович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Мосеев Яков Семенович
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Мосеев Яков Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1783