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Орлова (Вшивцева) Васса Ефимовна

Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1844

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Вшивцев Ефим Ерёмович

Мать: Вшивцева (Исупова) Софья Доримедонтовна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
23.01.1844 ст.

Муж: Орлов Ефим Михайлович

1844г. МК Красноселькое (свадьба) жених 19 лет Кстининской волости дер. Ермалинской невеста ? поручители по женеху дер. Ермолинской Роман Иванов Филимонов, Дмитрий Естафиев Орлов, Кузнецовской Алексан... Показать все
Смерть
После 1844

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