Орлова (Вшивцева) Васса Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
23.01.1844 ст.
1844г. МК Красноселькое (свадьба) жених 19 лет Кстининской волости дер. Ермалинской невеста ? поручители по женеху дер. Ермолинской Роман Иванов Филимонов, Дмитрий Естафиев Орлов, Кузнецовской Алексан... Показать все
Смерть
После 1844