Орлов Ефим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1844 ст.
Жена: Орлова Васса Ефимовна
1844г. МК Красноселькое (свадьба) жених 19 лет Кстининской волости дер. Ермалинской невеста ? поручители по женеху дер. Ермолинской Роман Иванов Филимонов, Дмитрий Естафиев Орлов, Кузнецовской Алексан... Показать все
Смерть
После 1844