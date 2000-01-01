Орлов Ефим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Ефим Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1844

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1844 ст.

Жена: Орлова Васса Ефимовна

1844г. МК Красноселькое (свадьба) жених 19 лет Кстининской волости дер. Ермалинской невеста ? поручители по женеху дер. Ермолинской Роман Иванов Филимонов, Дмитрий Естафиев Орлов, Кузнецовской Алексан... Показать все
Смерть
После 1844
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