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Вшивцев Максим Ефимович

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

01.08.1822

Дата смерти

1864

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.05.1743 ст.

Дочь: Гликерия Максимовна

Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Австеева

Рождение
01.08.1822

Отец: Вшивцев Ефим Ерёмович

Мать: Вшивцева Софья Доримедонтовна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Вшивцев Фёдор Максимович

Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Австеева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Гликерия Максимовна

Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Австеева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1849 ст.

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Австеева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1850

Сын: Вшивцев Никифор Максимович

Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Австеева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1852 ст.

Дочь: Александра Максимовна

Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Австеева

Рождение ребёнка
11.03.1855 ст.

Сын: Вшивцев Евфим Максимович

Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Австеева

Рождение ребёнка
20.02.1856

Сын: Вшивцев Тимофей Максимович

Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Австеева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1857 ст.

Дочь: Параскева Максимовна

Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Австеева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1860

Дочь: Ширшикова Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Австеева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1861 ст.

Сын: Вшивцев Василий Максимович

Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Австеева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Аксинья Австеева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1864
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