Вшивцев Максим Ефимович
Место рождения
Дата рождения01.08.1822
Дата смерти1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.05.1743 ст.
Дочь: Гликерия Максимовна
Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Австеева
Рождение
01.08.1822
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Австеева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Гликерия Максимовна
Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Австеева
Рождение ребёнка
01.04.1849 ст.
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Австеева
Рождение ребёнка
26.05.1850
Сын: Вшивцев Никифор Максимович
Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Австеева
Рождение ребёнка
15.03.1852 ст.
Дочь: Александра Максимовна
Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Австеева
Рождение ребёнка
11.03.1855 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Австеева
Рождение ребёнка
20.02.1856
Сын: Вшивцев Тимофей Максимович
Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Австеева
Рождение ребёнка
09.10.1857 ст.
Дочь: Параскева Максимовна
Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Австеева
Рождение ребёнка
02.01.1860
Дочь: Ширшикова Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Австеева
Рождение ребёнка
09.04.1861 ст.
Сын: Вшивцев Василий Максимович
Мать ребёнка: Вшивцева Аксинья Австеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1864