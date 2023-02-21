Вшивцева (?) Аксинья Австеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.05.1743 ст.
Дочь: Гликерия Максимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Максим Ефимович
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Вшивцев Максим Ефимович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Гликерия Максимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Максим Ефимович
Рождение ребёнка
01.04.1849 ст.
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Максим Ефимович
Рождение ребёнка
26.05.1850
Сын: Вшивцев Никифор Максимович
Отец ребёнка: Вшивцев Максим Ефимович
Рождение ребёнка
15.03.1852 ст.
Дочь: Александра Максимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Максим Ефимович
Рождение ребёнка
11.03.1855 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Максим Ефимович
Рождение ребёнка
20.02.1856
Сын: Вшивцев Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Вшивцев Максим Ефимович
Рождение ребёнка
09.10.1857 ст.
Дочь: Параскева Максимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Максим Ефимович
Рождение ребёнка
02.01.1860
Дочь: Ширшикова Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Максим Ефимович
Рождение ребёнка
09.04.1861 ст.
Сын: Вшивцев Василий Максимович
Отец ребёнка: Вшивцев Максим Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858