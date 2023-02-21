Вшивцева (?) Аксинья Австеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (?) Аксинья Австеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.05.1743 ст.

Дочь: Гликерия Максимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Максим Ефимович

Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Вшивцев Фёдор Максимович

Отец ребёнка: Вшивцев Максим Ефимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Гликерия Максимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Максим Ефимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1849 ст.

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Максим Ефимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1850

Сын: Вшивцев Никифор Максимович

Отец ребёнка: Вшивцев Максим Ефимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1852 ст.

Дочь: Александра Максимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Максим Ефимович

Рождение ребёнка
11.03.1855 ст.

Сын: Вшивцев Евфим Максимович

Отец ребёнка: Вшивцев Максим Ефимович

Рождение ребёнка
20.02.1856

Сын: Вшивцев Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Вшивцев Максим Ефимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1857 ст.

Дочь: Параскева Максимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Максим Ефимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1860

Дочь: Ширшикова Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Максим Ефимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1861 ст.

Сын: Вшивцев Василий Максимович

Отец ребёнка: Вшивцев Максим Ефимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Максим Ефимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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