Гагаринова (Мамаева) Марья Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова (Мамаева) Марья Прокопьева

Место рождения

Головизнинцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Мамаев Прокоп Васильевич

Мать: Мамаева Параскева Юдиевна

Головизнинцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Гагаринов Онисим Ильич

Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович

Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1749

Сын: Гагаринов Артём Ильич

Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович

Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1752

Сын: Гагаринов Михей Ильич

Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ефросиния Ильинична

Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Вшивцева Анна Ильинична

Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович

Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762 ст.

Дочь: Настасья Ильинична

Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Илья Карпович

Смерть
После 1763
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