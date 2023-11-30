Гагаринова (Мамаева) Марья Прокопьева
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ефросиния Ильинична
Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Вшивцева Анна Ильинична
Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович
Рождение ребёнка
1762 ст.
Дочь: Настасья Ильинична
Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763