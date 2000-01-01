Мамаева (Хлебникова) Параскева Юдиевна
Место рожденияд. Дозжевы; Алексеевская
Дата рождения1709
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Хлебников Юда Иванович
д. Дозжевы; Алексеевская
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Гагаринова Марья Прокопьева
Отец ребёнка: Мамаев Прокоп Васильевич
поч. Чуфинский (Головизнины, Печищевы)
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Мамаев Прокоп Васильевич
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Титова Ефимия Прокопьева
Отец ребёнка: Мамаев Прокоп Васильевич
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Мамаев Прокоп Васильевич
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Мамаев Прокоп Васильевич
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Мамаев Прокоп Васильевич
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Мамаев Прокоп Васильевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ирина Прокопьева
Отец ребёнка: Мамаев Прокоп Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763