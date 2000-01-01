Мамаева (Хлебникова) Параскева Юдиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Хлебникова) Параскева Юдиевна

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Место рождения

д. Дозжевы; Алексеевская

Дата рождения

1709

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Хлебников Юда Иванович

Мать: Хлебникова Татьяна Козмина

д. Дозжевы; Алексеевская
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Гагаринова Марья Прокопьева

Отец ребёнка: Мамаев Прокоп Васильевич

поч. Чуфинский (Головизнины, Печищевы)
Рождение ребёнка
1730

Сын: Мамаев Иван Прокопивич

Отец ребёнка: Мамаев Прокоп Васильевич

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Титова Ефимия Прокопьева

Отец ребёнка: Мамаев Прокоп Васильевич

Рождение ребёнка
1746

Сын: Мамаев Трофим Прокопивич

Отец ребёнка: Мамаев Прокоп Васильевич

Рождение ребёнка
1748

Сын: Мамаев Фёдор Прокопивич

Отец ребёнка: Мамаев Прокоп Васильевич

Рождение ребёнка
1752

Сын: Мамаев Нестер Прокопивич

Отец ребёнка: Мамаев Прокоп Васильевич

Рождение ребёнка
1757

Сын: Мамаев Мартын Прокопивич

Отец ребёнка: Мамаев Прокоп Васильевич

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ирина Прокопьева

Отец ребёнка: Мамаев Прокоп Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Прокоп Васильевич

Смерть
После 1763
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