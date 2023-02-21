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Мамаев Прокоп Васильевич

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Место рождения

поч. Чуфинский (Головизнины, Печищевы)

Дата рождения

1705

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Мамаев Василий Павлович

Мать: Мамаева Параскева Фёдорова

поч. Чуфинский (Головизнины, Печищевы)
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Гагаринова Марья Прокопьева

Мать ребёнка: Мамаева Параскева Юдиевна

поч. Чуфинский (Головизнины, Печищевы)
Рождение ребёнка
1730

Сын: Мамаев Иван Прокопивич

Мать ребёнка: Мамаева Параскева Юдиевна

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Титова Ефимия Прокопьева

Мать ребёнка: Мамаева Параскева Юдиевна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Мамаев Трофим Прокопивич

Мать ребёнка: Мамаева Параскева Юдиевна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Мамаев Фёдор Прокопивич

Мать ребёнка: Мамаева Параскева Юдиевна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Мамаев Нестер Прокопивич

Мать ребёнка: Мамаева Параскева Юдиевна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Мамаев Мартын Прокопивич

Мать ребёнка: Мамаева Параскева Юдиевна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ирина Прокопьева

Мать ребёнка: Мамаева Параскева Юдиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Параскева Юдиевна

Место жительства
Неизвестно
поч. Чуфинский (Головизнины, Печищевы)
Смерть
1759
поч. Чуфинский (Головизнины, Печищевы)
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