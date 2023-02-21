Мамаев Прокоп Васильевич
Место рожденияпоч. Чуфинский (Головизнины, Печищевы)
Дата рождения1705
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
поч. Чуфинский (Головизнины, Печищевы)
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Гагаринова Марья Прокопьева
Мать ребёнка: Мамаева Параскева Юдиевна
поч. Чуфинский (Головизнины, Печищевы)
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Мамаева Параскева Юдиевна
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Титова Ефимия Прокопьева
Мать ребёнка: Мамаева Параскева Юдиевна
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Мамаева Параскева Юдиевна
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Мамаева Параскева Юдиевна
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Мамаева Параскева Юдиевна
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Мамаева Параскева Юдиевна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ирина Прокопьева
Мать ребёнка: Мамаева Параскева Юдиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
поч. Чуфинский (Головизнины, Печищевы)
Смерть
1759
поч. Чуфинский (Головизнины, Печищевы)