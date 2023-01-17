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Гагаринов Артём Ильич

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Место рождения

Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1749

Дата смерти

06.01.1810 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Гагаринов Илья Карпович

Мать: Гагаринова Марья Прокопьева

Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1768

Сын: Гагаринов Марко Артёмович

Мать ребёнка: Гагаринова Евфимия Енефентова

Рождение ребёнка
24.02.1774 ст.

Сын: Гагаринов Иван Артёмович

Мать ребёнка: Гагаринова Евфимия Енефентова

Рождение ребёнка
04.03.1778 ст.

Дочь: Ульяна Артёмовна

Мать ребёнка: Гагаринова Евфимия Енефентова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Артёмовна

Мать ребёнка: Гагаринова Евфимия Енефентова

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Агафия Артёмовна

Мать ребёнка: Гагаринова Евфимия Енефентова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Гагаринов Алексей Артёмович

Мать ребёнка: Гагаринова Евфимия Енефентова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Гагаринов Ларион Артёмович

Мать ребёнка: Гагаринова Евфимия Енефентова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Гагаринов Артём Артёмович

Мать ребёнка: Гагаринова Евфимия Енефентова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Евфимия Енефентова

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
06.01.1810 ст.
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