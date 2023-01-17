Гагаринов Артём Ильич
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти06.01.1810 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Рождение ребёнка
1768
Сын: Гагаринов Марко Артёмович
Мать ребёнка: Гагаринова Евфимия Енефентова
Рождение ребёнка
24.02.1774 ст.
Мать ребёнка: Гагаринова Евфимия Енефентова
Рождение ребёнка
04.03.1778 ст.
Дочь: Ульяна Артёмовна
Мать ребёнка: Гагаринова Евфимия Енефентова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Артёмовна
Мать ребёнка: Гагаринова Евфимия Енефентова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Агафия Артёмовна
Мать ребёнка: Гагаринова Евфимия Енефентова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Гагаринов Алексей Артёмович
Мать ребёнка: Гагаринова Евфимия Енефентова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Гагаринов Ларион Артёмович
Мать ребёнка: Гагаринова Евфимия Енефентова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Гагаринов Артём Артёмович
Мать ребёнка: Гагаринова Евфимия Енефентова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.01.1810 ст.