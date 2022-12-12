Гагаринов Алексей Артёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГагаринов Алексей Артёмович

Гагаринов Алексей Артёмович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

15.03.1844 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Гагаринов Артём Ильич

Мать: Гагаринова Евфимия Енефентова

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Матрёна Алексеевна

Мать ребёнка: Гагаринова Авдотья

Рождение ребёнка
1805

Сын: Гагаринов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Гагаринова Авдотья

Рождение ребёнка
1807

Сын: Гагаринов Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Гагаринова Авдотья

Рождение ребёнка
1816

Сын: Гагаринов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Гагаринова Авдотья

Рождение ребёнка
1818

Сын: Гагаринов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Гагаринова Авдотья

Рождение ребёнка
1819

Сын: Гагаринов Евстрат Алексеевич

Мать ребёнка: Гагаринова Авдотья

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Алексеевна

Мать ребёнка: Гагаринова Авдотья

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Гагаринова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Анна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гагаринов Аристарх Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Авдотья

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.03.1844 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close