Гагаринов Алексей Артёмович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти15.03.1844 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Матрёна Алексеевна
Мать ребёнка: Гагаринова Авдотья
Рождение ребёнка
1805
Сын: Гагаринов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Гагаринова Авдотья
Рождение ребёнка
1807
Сын: Гагаринов Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Гагаринова Авдотья
Рождение ребёнка
1816
Сын: Гагаринов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Гагаринова Авдотья
Рождение ребёнка
1818
Сын: Гагаринов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Гагаринова Авдотья
Рождение ребёнка
1819
Сын: Гагаринов Евстрат Алексеевич
Мать ребёнка: Гагаринова Авдотья
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Алексеевна
Мать ребёнка: Гагаринова Авдотья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Гагаринова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гагаринова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гагаринов Аристарх Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гагаринова Авдотья
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.03.1844 ст.