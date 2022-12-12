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Гагаринов Аристарх Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гагаринов Алексей Артёмович

Мать: не указана

Бракосочетание
17.05.1843 ст.

Жена: Гагаринова Татьяна Прокопьева

1843г. МК Лубягино (свадьба) жених 23 года невеста 22 года Пасеговского волостного правления дер Борняковской умершего крест. Прокопия Егорова Суровцова дочь девица. поручит: по женеху Пасеговского во... Показать все
Рождение ребёнка
07.09.1844 ст.

Дочь: Анна Аристарховна

Мать ребёнка: Гагаринова Татьяна Прокопьева

Рождение ребёнка
10.08.1851 ст.

Сын: Гагаринов Яков Аристархович

Мать ребёнка: Гагаринова Татьяна Прокопьева

Рождение ребёнка
30.12.1852 ст.

Дочь: Гагаринова Доминика Аристарховна

Мать ребёнка: Гагаринова Татьяна Прокопьева

Рождение ребёнка
27.08.1855 ст.

Дочь: Анна Аристарховна

Мать ребёнка: Гагаринова Татьяна Прокопьева

Рождение ребёнка
16.05.1858 ст.

Сын: Гагаринов Филимон Аристархович

Мать ребёнка: Гагаринова Татьяна Прокопьева

Рождение ребёнка
19.10.1859 ст.

Дочь: Параскева Аристарховна

Мать ребёнка: Гагаринова Татьяна Прокопьева

Рождение ребёнка
20.02.1861 ст.

Сын: Гагаринов Тимофей Аристархович

Мать ребёнка: Гагаринова Татьяна Прокопьева

Рождение ребёнка
17.09.1865 ст.

Сын: Гагаринов Михаил Аристархович

Мать ребёнка: Гагаринова Татьяна Прокопьева

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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