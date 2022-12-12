Гагаринова (Суровцова) Татьяна Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1843 ст.
1843г. МК Лубягино (свадьба) жених 23 года невеста 22 года Пасеговского волостного правления дер Борняковской умершего крест. Прокопия Егорова Суровцова дочь девица. поручит: по женеху Пасеговского во... Показать все
Рождение ребёнка
07.09.1844 ст.
Дочь: Анна Аристарховна
Отец ребёнка: Гагаринов Аристарх Алексеевич
Рождение ребёнка
10.08.1851 ст.
Сын: Гагаринов Яков Аристархович
Отец ребёнка: Гагаринов Аристарх Алексеевич
Рождение ребёнка
30.12.1852 ст.
Дочь: Гагаринова Доминика Аристарховна
Отец ребёнка: Гагаринов Аристарх Алексеевич
Рождение ребёнка
27.08.1855 ст.
Дочь: Анна Аристарховна
Отец ребёнка: Гагаринов Аристарх Алексеевич
Рождение ребёнка
16.05.1858 ст.
Сын: Гагаринов Филимон Аристархович
Отец ребёнка: Гагаринов Аристарх Алексеевич
Рождение ребёнка
19.10.1859 ст.
Дочь: Параскева Аристарховна
Отец ребёнка: Гагаринов Аристарх Алексеевич
Рождение ребёнка
20.02.1861 ст.
Сын: Гагаринов Тимофей Аристархович
Отец ребёнка: Гагаринов Аристарх Алексеевич
Рождение ребёнка
17.09.1865 ст.
Сын: Гагаринов Михаил Аристархович
Отец ребёнка: Гагаринов Аристарх Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно