Гагаринов Михаил Аристархович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1865 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1902
Дочь: (Гагаринова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Гагаринова Параскева Константиновна
Рождение ребёнка
26.12.1903 ст.
Сын: Гагаринов Серафим Михайлович
Мать ребёнка: Гагаринова Параскева Константиновна
Рождение ребёнка
10.04.1905 ст.
Сын: Гагаринов Семён Михайлович
Мать ребёнка: Гагаринова Параскева Константиновна
Смерть
Неизвестно