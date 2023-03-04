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Гагаринов Михаил Аристархович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1865 ст.

Отец: Гагаринов Аристарх Алексеевич

Мать: Гагаринова (Суровцова) Татьяна Прокопьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Параскева Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1902

Дочь: (Гагаринова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Гагаринова Параскева Константиновна

Рождение ребёнка
26.12.1903 ст.

Сын: Гагаринов Серафим Михайлович

Мать ребёнка: Гагаринова Параскева Константиновна

Рождение ребёнка
10.04.1905 ст.

Сын: Гагаринов Семён Михайлович

Мать ребёнка: Гагаринова Параскева Константиновна

Смерть
Неизвестно

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