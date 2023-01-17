Гагаринова (?) Параскева Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1902
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Аристархович
Рождение ребёнка
26.12.1903 ст.
Сын: Гагаринов Серафим Михайлович
Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Аристархович
Рождение ребёнка
10.04.1905 ст.
Сын: Гагаринов Семён Михайлович
Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Аристархович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно