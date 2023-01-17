Гагаринова (?) Параскева Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова (?) Параскева Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1902

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Аристархович

Рождение ребёнка
26.12.1903 ст.

Сын: Гагаринов Серафим Михайлович

Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Аристархович

Рождение ребёнка
10.04.1905 ст.

Сын: Гагаринов Семён Михайлович

Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Аристархович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Михаил Аристархович

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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