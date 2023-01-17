Гагаринов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Гагаринов Алексей Артёмович
Мать: Гагаринова Авдотья
Рождение ребёнка
1842
Сын: Гагаринов Иван Александрович
Мать ребёнка: Гагаринова Анна Гурьянова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Гагаринов Кирил Александрович
Мать ребёнка: Гагаринова Анна Гурьянова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Афимья Александровна
Мать ребёнка: Гагаринова Анна Гурьянова
Рождение ребёнка
15.10.1855
Мать ребёнка: Гагаринова Анна Гурьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858