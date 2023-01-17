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Гагаринов Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Гагаринов Алексей Артёмович

Мать: Гагаринова Авдотья

Рождение ребёнка
1842

Сын: Гагаринов Иван Александрович

Мать ребёнка: Гагаринова Анна Гурьянова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Гагаринов Кирил Александрович

Мать ребёнка: Гагаринова Анна Гурьянова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Афимья Александровна

Мать ребёнка: Гагаринова Анна Гурьянова

Рождение ребёнка
15.10.1855

Сын: Гагаринов Александрович

Мать ребёнка: Гагаринова Анна Гурьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Анна Гурьянова

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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