Гагаринова Анна Гурьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова Анна Гурьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Гагаринов Иван Александрович

Отец ребёнка: Гагаринов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Гагаринов Кирил Александрович

Отец ребёнка: Гагаринов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Афимья Александровна

Отец ребёнка: Гагаринов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
15.10.1855

Сын: Гагаринов Александрович

Отец ребёнка: Гагаринов Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Александр Алексеевич

Смерть
После 1858
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