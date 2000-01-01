Гагаринова Анна Гурьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Гагаринов Иван Александрович
Отец ребёнка: Гагаринов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Гагаринов Кирил Александрович
Отец ребёнка: Гагаринов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Афимья Александровна
Отец ребёнка: Гагаринов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
15.10.1855
Отец ребёнка: Гагаринов Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858