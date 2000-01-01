Гагаринова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Матрёна Алексеевна

Отец ребёнка: Гагаринов Алексей Артёмович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Гагаринов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Гагаринов Алексей Артёмович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Гагаринов Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Гагаринов Алексей Артёмович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Гагаринов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Гагаринов Алексей Артёмович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Гагаринов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Гагаринов Алексей Артёмович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Гагаринов Евстрат Алексеевич

Отец ребёнка: Гагаринов Алексей Артёмович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Алексеевна

Отец ребёнка: Гагаринов Алексей Артёмович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Гагаринов Алексей Артёмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Алексей Артёмович

Смерть
После 1834
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