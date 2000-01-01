Гагаринова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Матрёна Алексеевна
Отец ребёнка: Гагаринов Алексей Артёмович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Гагаринов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Гагаринов Алексей Артёмович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Гагаринов Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Гагаринов Алексей Артёмович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Гагаринов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Гагаринов Алексей Артёмович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Гагаринов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Гагаринов Алексей Артёмович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Гагаринов Евстрат Алексеевич
Отец ребёнка: Гагаринов Алексей Артёмович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Алексеевна
Отец ребёнка: Гагаринов Алексей Артёмович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Гагаринов Алексей Артёмович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834