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Гагаринов Тимофей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Гагаринов Алексей Артёмович

Мать: Гагаринова Авдотья

Бракосочетание
11.11.1834 ст.

Жена: Гагаринова Параскева Васильева

1834г. МК Лубягино (свадьба) невеста Пасеговского прихода дер. Чухинской поручители по женеху Пасеговской волости крест. дер. Почилаковской Роман Ефимов, Николай Алексеев, Иван Егоров, Алексан Марков ... Показать все
Рождение ребёнка
1840

Сын: Гагаринов Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Гагаринова Параскева Васильева

Рождение ребёнка
05.11.1843 ст.

Сын: Гагаринов Иоанн Тимофеевич

Мать ребёнка: Гагаринова Параскева Васильева

Рождение ребёнка
24.10.1845 ст.

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Гагаринова Параскева Васильева

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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