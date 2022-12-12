Гагаринов Тимофей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Гагаринов Алексей Артёмович
Мать: Гагаринова Авдотья
Бракосочетание
11.11.1834 ст.
1834г. МК Лубягино (свадьба) невеста Пасеговского прихода дер. Чухинской поручители по женеху Пасеговской волости крест. дер. Почилаковской Роман Ефимов, Николай Алексеев, Иван Егоров, Алексан Марков ... Показать все
Рождение ребёнка
1840
Сын: Гагаринов Павел Тимофеевич
Мать ребёнка: Гагаринова Параскева Васильева
Рождение ребёнка
05.11.1843 ст.
Сын: Гагаринов Иоанн Тимофеевич
Мать ребёнка: Гагаринова Параскева Васильева
Рождение ребёнка
24.10.1845 ст.
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Гагаринова Параскева Васильева
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858